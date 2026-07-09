Москва9 июлВести.В ДТП в Конышевском районе Курской области, в которое попал автомобиль первого заместителя губернатора, главы правительства региона Александра Чепика, серьезно пострадала 15-летняя девушка, позднее она скончалась, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ангелина ехала в машине, которой управлял ее брат. По предварительной информации ГАИ, он не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими, в одной из которых в качестве пассажира находился мой первый заместитель Александр Чепикнаписал Хинштейн в мессенджере MAX
Он отметил, что девушка получила очень серьезные травмы. Врачи делали все возможное, чтобы ее спасти, но сделать это не удалось.
В аварии пострадали еще три человека: брат девушки, которого госпитализировали, два сотрудника районной газеты, которым оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Чепик травм не получил.
Губернатор пообещал, что причины ДТП будут установлены в результате расследования.
Семье погибшей Ангелины будет оказана поддержка. Хинштейн выразил искренние соболезнования близким погибшей.