Пострадавшая в ДТП с авто замгубернатора Курской области девушка скончалась В ДТП с авто главы курского правительства Чепиком погибла 15-летняя девушка

Москва9 июл Вести.В ДТП в Конышевском районе Курской области, в которое попал автомобиль первого заместителя губернатора, главы правительства региона Александра Чепика, серьезно пострадала 15-летняя девушка, позднее она скончалась, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Ангелина ехала в машине, которой управлял ее брат. По предварительной информации ГАИ, он не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с двумя другими, в одной из которых в качестве пассажира находился мой первый заместитель Александр Чепик написал Хинштейн в мессенджере MAX

Он отметил, что девушка получила очень серьезные травмы. Врачи делали все возможное, чтобы ее спасти, но сделать это не удалось.

В аварии пострадали еще три человека: брат девушки, которого госпитализировали, два сотрудника районной газеты, которым оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Чепик травм не получил.

Губернатор пообещал, что причины ДТП будут установлены в результате расследования.

Семье погибшей Ангелины будет оказана поддержка. Хинштейн выразил искренние соболезнования близким погибшей.