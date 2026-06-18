Москва18 июнВести.Дочь водителя скорой оказалась одной из трех погибших в ДТП в Дуванском районе. Данные приводит канал "Новости Башкирии" в MAX. По предварительным данным, она ехала из Уфы домой.
Во время поездки автомобиль скорой помощи выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком, стоявшими на красный сигнал светофораговорится в сообщении
Среди погибших, кроме 20-летней девушки, - два медицинских работника. Водитель скорой в крайне тяжелом состоянии находится в больнице.
Установление всех обстоятельств происшествия контролирует прокуратура. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин выразил свои соболезнования и заявил, что пострадавшим и родным погибших окажут всю необходимую помощь.