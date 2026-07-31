Два человека погибли в результате ДТП в башкирском Салавате

Машина влетела в дерево в Башкирии, погибли парень и девушка Два человека погибли в результате ДТП в башкирском Салавате

Москва31 июл Вести.Водитель иномарки потерял управление и врезался в дерево в башкирском Салавате. В результате погиб 18-летний парень и 15-летняя девушка, находившиеся в салоне в качестве пассажиров. Об этом сообщает прокуратура республики.

ДТП произошло рано утром 31 июля, в пятницу, на улице Уфимской.

В результате аварии погибли два пассажира, 18-летний юноша и 15-летняя девушка, водитель и еще трое пассажиров, одна из которых 2011 г.р., с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу говорится в Telegram-канале ведомства

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются. Подробностей о состоянии пострадавших и степени полученных ими травм нет.