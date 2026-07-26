В Бахчисарайском районе Крыма машина врезалась в дерево, два человека погибли

В Крыму два человека погибли в ДТП на трассе Бахчисарай – Шелковичное В Бахчисарайском районе Крыма машина врезалась в дерево, два человека погибли

Москва26 июл Вести.В Бахчисарайском районе Крыма в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля. Об этом сообщила прокуратура республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла на трассе Бахчисарай - Шелковичное ночью 26 июля. Водитель автомобиля Mazda 3, съехав с дороги, врезался в дерево, после чего машина опрокинулась. Водитель и пассажир скончались на месте от полученных травм.

26 июля 2026 года в ночное время водитель автомобиля "Мазда 3", двигаясь по автодороге Бахчисарай - Шелковичное, допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева и опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля смертельно травмированы говорится в публикации

Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося. проводится проверка.