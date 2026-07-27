В Крыму двое детей и взрослый погибли в лобовом ДТП с автобусом

Двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму В Крыму двое детей и взрослый погибли в лобовом ДТП с автобусом

Москва27 июл Вести.Водитель отечественного легкового автомобиля и двое его несовершеннолетних пассажира погибли в при ДТП с автобусом в Сакском районе Крыма, еще один ребенок пострадал, сообщили в ГУ МВД по республике.

Авария произошла 27 июля около 17.20 мск на трассе Симферополь – Евпатория вблизи села Орехово. По предварительным данным, водитель "Лада Гранта" 1963 года выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Саки – Геройское.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 несовершеннолетних пассажира 2010 и 2017 годов рождения автомобиля "Лада Гранта" смертельно травмированы сказано в сообщении

Еще один несовершеннолетний пассажир 2022 года рождения был госпитализирован.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 20 человек.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.