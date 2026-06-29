Москва29 июнВести.В Мариуполе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Столкновение привело к гибели двух человека, сообщает МВД по ДНР.
Авария случилась после наезда автомобиля "ВАЗ-21099" на автобус "Богдан".
В результате ДТП два пассажира автомобиля скончались на месте происшествиясказано в сообщении пресс-службы министерства
Еще один человек – 13-летний подросток – получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.
Предварительно, водитель автомобиля ехал на небезопасной скорости, из-за чего врезался в стоящий автобус. Проводится проверка.