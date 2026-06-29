Два человека погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Мариуполе

В Мариуполе произошло смертельное ДТП легковушки и автобуса, двое погибших Два человека погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Мариуполе

Москва29 июн Вести.В Мариуполе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. Столкновение привело к гибели двух человека, сообщает МВД по ДНР.

Авария случилась после наезда автомобиля "ВАЗ-21099" на автобус "Богдан".

В результате ДТП два пассажира автомобиля скончались на месте происшествия сказано в сообщении пресс-службы министерства

Еще один человек – 13-летний подросток – получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

Предварительно, водитель автомобиля ехал на небезопасной скорости, из-за чего врезался в стоящий автобус. Проводится проверка.