Москва8 июнВести.На Пушкинском тракте Омской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля, в котором погиб водитель легковушки, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Предварительно установлено, что в районе СНТ "Крона" 73-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пассажирскому автобусу.
С полученными в результате ДТП травмами водитель автомобиля был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончалсяотмечается в сообщении
В автобусе находились семь пассажиров, никто из них за медпомощью не обращался. Проводится проверка.