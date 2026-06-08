МВД: водитель легковушки погиб после ДТП с автобусом в Омской области

Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Омской области МВД: водитель легковушки погиб после ДТП с автобусом в Омской области

Москва8 июн Вести.На Пушкинском тракте Омской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля, в котором погиб водитель легковушки, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что в районе СНТ "Крона" 73-летний водитель легкового автомобиля не уступил дорогу пассажирскому автобусу.

С полученными в результате ДТП травмами водитель автомобиля был доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался отмечается в сообщении

В автобусе находились семь пассажиров, никто из них за медпомощью не обращался. Проводится проверка.