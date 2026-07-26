В Татарстане в ДТП с маршрутным автобусом погиб водитель "Лады"

В ДТП в Татарстане водитель легковушки погиб после столкновения с автобусом В Татарстане в ДТП с маршрутным автобусом погиб водитель "Лады"

Москва26 июл Вести.В Пестречинском районе Татарстана в результате ДТП погиб водитель автомобиля Lada. Об этом сообщила прокуратура республики на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на трассе между селом Богородское и деревней Куюки. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом "Нефаз". От полученных травм мужчина скончался.

Еще одно ДТП в Пестречинском районе… В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью говорится в публикации

На месте работал прокурор района Никита Ананьев. По факту случившегося организована проверка. Все обстоятельства ЧП выясняются.