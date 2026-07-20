Москва20 июлВести.Туристический автобус и внедорожник столкнулись в Иркутской области, в ДТП погиб водитель машины. Об этом сообщило управление СК России по региону в MAX.
По данным ведомства, трагедия случилась вечером понедельника, 20 июля в районе поселка Листвянка.
Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического пассажирского автобуса и внедорожника. В результате столкновения 59-летний водитель автомобиля погиб на местеговорится в публикации
Отмечается, что нескольким пассажирам автобуса потребовалась помощь медиков.
К месту ДТП прибыли следователи СК. Организована доследственная проверка в связи с подозрением на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.