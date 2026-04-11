Москва11 апрВести.Водитель ГАЗ-22177 скончался в результате наезда на электроопору вблизи поселка Хужир Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел 10 апреля на 157-м км дороги "Баяндай – Хужир".
29-летний водитель транспортного средства ГАЗ-22177 не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В результате случившегося мужчина скончалсясказано в канале ведомства в MAX
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Проводится проверка.