Москва24 маяВести.Около поселка Михайловка в Иркутской области 20-летний водитель автомобиля погиб, врезавшись в дорожный знак. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло утром 24 мая на автодороге "Михайловка-Березовый". Предварительно, 20-летний водитель Jaecoo на большой скорости не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на стойку дорожного знака.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту ДТП проводится проверка.