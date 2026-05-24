В Иркутской области 20-летний водитель авто погиб, врезавшись в дорожный знак

Москва24 мая Вести.Около поселка Михайловка в Иркутской области 20-летний водитель автомобиля погиб, врезавшись в дорожный знак. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло утром 24 мая на автодороге "Михайловка-Березовый". Предварительно, 20-летний водитель Jaecoo на большой скорости не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на стойку дорожного знака.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП проводится проверка.