Москва24 маяВести.В Бичурском районе Бурятии юноша, не имеющий водительского удостоверения, допустил ДТП и погиб при опрокидывании автомобиля, его пассажир пострадал. Об этом сообщило региональное УМВД России.
ДТП произошло ночью 24 мая на автодороге "Малый Куналей - Узкий Луг". Предварительно, 20-летний водитель Toyota Mark II, не имеющий права управления транспортными средствами, не справился с управлением автомобилем, в результате чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 20-летний пассажир от госпитализации отказалсяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Установлено, что ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП организована проверка.