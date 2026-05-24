В Бурятии водитель без прав погиб при опрокидывании авто, пассажир пострадал

Москва24 мая Вести.В Бичурском районе Бурятии юноша, не имеющий водительского удостоверения, допустил ДТП и погиб при опрокидывании автомобиля, его пассажир пострадал. Об этом сообщило региональное УМВД России.

ДТП произошло ночью 24 мая на автодороге "Малый Куналей - Узкий Луг". Предварительно, 20-летний водитель Toyota Mark II, не имеющий права управления транспортными средствами, не справился с управлением автомобилем, в результате чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. 20-летний пассажир от госпитализации отказался говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Установлено, что ни водитель, ни пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП организована проверка.