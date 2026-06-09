Москва9 июнВести.В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в результате ДТП, сообщает краевое управление СК.
В ведомстве подчеркнули, что водитель, сбивший его, не имел прав на управление транспортным средством.
Авария со смертельным исходом произошла днем 6 июня в городе Шилка.
В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний от полученных телесных повреждений скончался на местеговорится в публикации ведомства в MAX
В настоящее время принимается решение об избрании подозреваемому меры пресечения, уточнили в управлении СК по Забайкалью.