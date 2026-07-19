Жительница Забайкалья на Toyota врезалась в дерево, протаранила забор и погибла

В Забайкалье погибла водитель Toyota, врезавшись в дерево и протаранив забор Жительница Забайкалья на Toyota врезалась в дерево, протаранила забор и погибла

Москва19 июл Вести.В Забайкалье в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина, находившаяся за рулем автомобиля без прав на управление. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 19 июля в 06.25 в поселке Шерловая Гора. Согласно проедварительным данным. водитель Toyota Corolla не справилась с управлением, врезалась в дерево, после чего протаранила забор.

В результате ДТП водитель 1998 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. 27-летняя пассажир автомобиля была доставлена в Борзинскую центральную районную больницу, где после осмотра врачами госпитализирована уточняется в канале ведомства в MAX

Предварительно установлено, что погибшая не имела водительского удостоверения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и все обстоятельства аварии.