В Ингушетии подросток за рулем грузовика насмерть сбил восьмилетнего мальчика

В Ингушетии мальчик погиб под колесами грузовика, которым управлял подросток В Ингушетии подросток за рулем грузовика насмерть сбил восьмилетнего мальчика

Москва25 июн Вести.В Ингушетии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщило СУ СК РФ по республике на своем сайте.

Следственным отделом ... возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством) говорится в публикации

Отмечается, что трагедия произошла в городе Сунжа 25 июня. 16-летний подросток, не имея водительских прав, управлял грузовым автомобилем. Двигаясь по улице Сейнароева, он совершил наезд на восьмилетнего пешехода. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли предметы, имеющие значение для расследования дела. В настоящее время идет допрос свидетелей.

Руководитель следственного управления лично контролирует ход расследования.