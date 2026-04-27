Москва27 апрВести.В Бурятии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист. Об этом сообщает республиканский главк МВД России.
Авария произошла в селе Новоильинск в Заиграевском районе ночью 27 апреля. Согласно предварительным данным, 57-летний мужчина на мотоцикле "Днепр", не имеющий водительского удостоверения и не использовавший защитный шлем, не справился с управлением, наехал на камень и опрокинулся.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествияговорится в Telegram-канале ведомства
В настоящее время проводится проверка.