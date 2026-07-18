Москва18 июлВести.В Саратове в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Авария произошла 18 июля в 22.20 на улице 2-я Поперечная.
По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения, управляя мотоциклом, врезался в забор. В результате ДТП водитель мотоцикла погибуточняется в сообщении ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются точные обстоятельства ДТП.