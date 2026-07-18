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Мотоциклист в Саратове погиб, врезавшись в забор

Саратовский байкер врезался в забор и погиб Мотоциклист в Саратове погиб, врезавшись в забор

Москва18 июл Вести.В Саратове в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла 18 июля в 22.20 на улице 2-я Поперечная.

По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения, управляя мотоциклом, врезался в забор. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб уточняется в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются точные обстоятельства ДТП.