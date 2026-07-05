Водитель мотоцикла врезался в ограждение и погиб на трассе под Калининградом

Мотоциклист погиб в ДТП на трассе под Калининградом Водитель мотоцикла врезался в ограждение и погиб на трассе под Калининградом

Москва5 июл Вести.Водитель мотоцикла "Ява" 1981 года рождения погиб, врезавшись в отбойник на трассе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, в 18.20 по местному времени (19.20 мск) на 14 км 300 м трассы Калининград – Мамоново 2 в Багратионовском районе.

Предварительно, водитель, управляя мотоциклом "Ява" без мотоэкипировки и мотошлема, двигаясь со стороны поселка Медовое в направлении Калининграда, на прямом участке дороги не справился с управлением транспортным средством, допустил наезд на дорожное ограждение слева по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался на месте… написали в пресс-службе

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.