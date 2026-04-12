Водитель электровелосипеда погиб, врезавшись в дерево под Калининградом

Москва12 апр Вести.В Калининградской области водитель электровелосипеда (1972 г.р.) погиб, врезавшись в придорожное дерево. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 12 апреля в 13.20 по местному времени (14.20 мск) на 13-м км автодороги "Гурьевск-Каширское". Предварительно, мужчина, управляя электровелосипедом без шлема, совершил наезд на придорожное дерево.

Водитель … получил травму головы, от которой скончался на месте. По факту дорожного происшествия проводится проверка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Выясняются все обстоятельства.