На Урале 50-летний водитель квадроцикла погиб, не справившись с управлением

Москва12 апр Вести.В Свердловской области 50-летний водитель квадроцикла погиб, не справившись с управление. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла 12 апреля около 17.00 по местному времени (15.00 мск) в поселке Билимбай у дома №98 по улице Бахчиванджи. Предварительно, местный житель, управляя квадроциклом Sharmax, двигался по грунтовой дороге, однако при проезде затяжного поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Прибывшими на место экстренными службами установлено, что мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что погибший имел право управления данным типом транспортного средства и, предварительно, в момент аварии находился в мотошлеме.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти.