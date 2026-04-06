Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Омской области

Москва6 апр Вести.В Омской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 43-летний водитель квадроцикла. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

ДТП произошло поздно вечером 5 апреля. Предварительно установлено, что водитель на грунтовой полевой дороге в селе Лузино не справился с управлением, в результате чего его квадроцикл перевернулся.

В результате ДТП мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время проводится проверка. Выясняются точные причины и обстоятельства ДТП.