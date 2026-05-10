В Нижнем Новгороде возбудили дело по факту гибели в ДТП пассажира квадроцикла

Москва10 мая Вести.В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное по факту ДТП, жертвой которого стал пассажир квадроцикла. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области в MAX.

По предварительным данным, 9 мая водитель 1973 г.р. за рулем "Лады Гранта" двигался по улице Новокузнечихинская областного центра и при повороте налево не пропустил квадроцикл "Х-вульф 1000", двигавшийся по встречному направлению.

В результате ДТП пассажир квадроцикла 1990 г.р. погиб… говорится в сообщении

Водителя квадроцикла 1999 г.р. госпитализировали.

Водителя "Лады Гранта" задержали. Ведется расследование.