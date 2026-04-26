Москва26 апр Вести.В Калининградской области при установке опоры фонарного столба погиб рабочий, сообщает СУ СК России по региону. Организована доследственная проверка.

Трагедия произошла 25 апреля, в субботу, в поселке Тишино Багратионовского района. Смертельные травмы получил 27-летний мужчина.

Выполнял работы по установке опор фонарных столбов. В процессе произошел обрыв троса, фиксирующего бур, в результате чего оборудование упало на рабочего. От полученной травмы головы он погиб на месте