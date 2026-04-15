Москва15 апрВести.В Красноярске погиб 22-летний водитель вездехода после столкновения с деревом. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло в вечернее время в районе дома №42 на улице Извилистая. Согласно предварительным данным, молодой человек, управляя ТС в лесном массиве без мотошлема и защитной экипировки, врезался в дерево.
Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощиговорится в Telegram-канале ведомства
В ходе проверки было установлено, что у водителя не было соответствующей категории водительских прав для управления данным транспортным средством.