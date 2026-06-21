В Калининградской области электровелосипед столкнулся с авто, один погибший

Электровелосипедист погиб в ДТП с легковушкой в Калининградской области В Калининградской области электровелосипед столкнулся с авто, один погибший

Москва21 июн Вести.На 3-м километре автодороге Славск – Гастеллово в Калининградской области произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись электровелосипед и автомобиль Audi. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано днем 21 июня. Электровелосипедом управлял мужчина 1947 года рождения, который не стал уступать дорогу автомобилю при выезде со второстепенной дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель электровелосипеда скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи написано в материале

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они ведут установление всех обстоятельств аварии.