Москва3 июнВести.Пассажир легковушки погиб при столкновении авто с грузовиком на автодороге "Калининград - Черняховск - Нестеров - граница с Литовской Республикой". Об этом сообщила Госавтоинспекция Калининградской области.
ДТП произошло вечером 3 июня в районе поселка Холмы. Столкнулись Volkswagen и грузовой автомобиль.
Пассажир автомобиля "Фольксваген" скончался… устанавливаются все обстоятельства происшествияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
На месте работают сотрудники ГАИ.