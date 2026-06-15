Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Калужской области

Человек погиб при столкновении автомобилей на трассе в Калужской области Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Калужской области

Москва15 июн Вести.В Калужской области в результате ДТП на трассе в Медынском районе погиб один человек. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария с участием Suzuki и ГАЗ произошла вечером 15 июня, в понедельник, на дороге Верея – Медынь.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Suzuki", его пассажир доставлен в медицинское учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии пострадавшего и степени полученных им травм не уточняются.

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.