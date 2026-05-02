Москва2 маяВести.В Калужской области столкнулись два автомобиля, в аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
ДТП произошло во второй половине дня 2 мая на автодороге Голодское – Суворов – Адоев. Там столкнулись минивэн Hyundai Starex и пикап Great Wall Poer.
Один из пассажиров минивэна погиб на месте, женщина-пассажир, получившая серьезные телесные повреждения, скончалась в больнице. Еще четверо госпитализированы с различными травмами.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, их работу координирует прокуратура Перемышльского района Калужской области.