В ДТП в Калужской области 2 человека погибли, 4 госпитализированы с травмами

В Калужской области столкнулись две иномарки: двое погибших В ДТП в Калужской области 2 человека погибли, 4 госпитализированы с травмами

Москва2 мая Вести.В Калужской области столкнулись два автомобиля, в аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

ДТП произошло во второй половине дня 2 мая на автодороге Голодское – Суворов – Адоев. Там столкнулись минивэн Hyundai Starex и пикап Great Wall Poer.

Один из пассажиров минивэна погиб на месте, женщина-пассажир, получившая серьезные телесные повреждения, скончалась в больнице. Еще четверо госпитализированы с различными травмами.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, их работу координирует прокуратура Перемышльского района Калужской области.