В Калужской области 12-летняя девочка погибла при лобовом столкновении двух авто

Лобовое столкновение двух авто произошло в Калужской области, погибла девочка В Калужской области 12-летняя девочка погибла при лобовом столкновении двух авто

Москва28 июн Вести.Две машины врезались друг в друга в Калужской области, из-за ДТП погиб ребенок. Об этом прокуратура региона сообщает в MAX.

По данным ведомства, трагедия произошла 28 июня около 16.15 на автодороге Москва – Малоярославец – Рославль. Автомобиль Dongfeng столкнулся лоб в лоб с Renault Fluence.

В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летняя пассажирка одного из автомобилей погибла говорится в сообщении прокуратуры

Водитель и еще один пассажир пострадали, их увезли в лечебное учреждение.