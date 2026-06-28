Москва28 июнВести.Две машины врезались друг в друга в Калужской области, из-за ДТП погиб ребенок. Об этом прокуратура региона сообщает в MAX.
По данным ведомства, трагедия произошла 28 июня около 16.15 на автодороге Москва – Малоярославец – Рославль. Автомобиль Dongfeng столкнулся лоб в лоб с Renault Fluence.
В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летняя пассажирка одного из автомобилей погиблаговорится в сообщении прокуратуры
Водитель и еще один пассажир пострадали, их увезли в лечебное учреждение.