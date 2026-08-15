Малолетний ребенок погиб в результате ДТП в Ленобласти

В Ленобласти легковушка съехала в кювет, погибла малолетняя девочка Малолетний ребенок погиб в результате ДТП в Ленобласти

Москва15 авг Вести.В Приозерском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Citroen, в результате которого погибла малолетняя девочка. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации источника, дорожно-транспортное происшествие случилось после съезда машины в кювет. Очевидцы сообщают, что машина двигалась на скорости 130 км/ч.

Помимо 41-летнего водителя в салоне легковушки находились два ребенка. Одна из них – девочка 2018 года рождения – скончалась.

Второй пассажир и сам водитель избежали серьезных травм.

Прибывшие на место происшествия сотрудники автоинспекции провели мужчине тест на содержание алкоголя в крови. Он показал 0,355 мг/л.