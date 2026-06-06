Москва6 июнВести.В Татарстане Hyundai Solaris опрокинулся в кювет, в результате ДТП погибла 13-летняя девочка-подросток, еще трое детей пострадали. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Предварительно, на 6-м км автодороги "Агрыз – Красный Бор" около 13.25 мск водитель автомобиля Hyundai Solaris, нарушив ПДД, не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего, не справившись с управлением, совершила опрокидывание автомобиля в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 13-летняя пассажирка автомобиля. Кроме того, в учреждение здравоохранения с травмами различной степени тяжести доставлены еще трое несовершеннолетних пассажировговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту аварии организована проверка. Уточняются все обстоятельства.