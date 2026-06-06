Подросток погибла при опрокидывании иномарки в Татарстане, организована проверка

Девочка-подросток погибла при опрокидывании иномарки в Татарстане Подросток погибла при опрокидывании иномарки в Татарстане, организована проверка

Москва6 июн Вести.В Татарстане Hyundai Solaris опрокинулся в кювет, в результате ДТП погибла 13-летняя девочка-подросток, еще трое детей пострадали. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно, на 6-м км автодороги "Агрыз – Красный Бор" около 13.25 мск водитель автомобиля Hyundai Solaris, нарушив ПДД, не выбрала безопасную скорость движения, в результате чего, не справившись с управлением, совершила опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 13-летняя пассажирка автомобиля. Кроме того, в учреждение здравоохранения с травмами различной степени тяжести доставлены еще трое несовершеннолетних пассажиров говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту аварии организована проверка. Уточняются все обстоятельства.