Мужчина и женщина погибли при опрокидывании авто в кювет в Татарстане

Водитель и пассажирка Renault Duster насмерть разбились в Татарстане Мужчина и женщина погибли при опрокидывании авто в кювет в Татарстане

Москва26 июл Вести.В Татарстане автомобиль Renault Duster опрокинулся в кювет, погибли два человека. О ДТП прокуратура республики сообщила в Telegram-канале.

Уточняется, что трагедия произошла в 17.15 воскресенья, 26 июля, на автодороге между селами Пестрецы и Кулаево.

По предварительной информации, мужчина 1973 г. р. не справился с управлением Renault Duster и совершил опрокидывание в кювет говорится в сообщении

В результате сам водитель и пассажирка 1971 года рождения скончались от полученных травм в медучреждении. Ход проверки контролирует прокуратура Пестречинского района.