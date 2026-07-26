Москва26 июлВести.В Татарстане автомобиль Renault Duster опрокинулся в кювет, погибли два человека. О ДТП прокуратура республики сообщила в Telegram-канале.
Уточняется, что трагедия произошла в 17.15 воскресенья, 26 июля, на автодороге между селами Пестрецы и Кулаево.
По предварительной информации, мужчина 1973 г. р. не справился с управлением Renault Duster и совершил опрокидывание в кюветговорится в сообщении
В результате сам водитель и пассажирка 1971 года рождения скончались от полученных травм в медучреждении. Ход проверки контролирует прокуратура Пестречинского района.