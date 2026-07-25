Женщина оказалась зажата в машине и погибла из-за ДТП в Ленобласти

Два легковых авто столкнулись лоб в лоб в Ленобласти, погибла женщина Женщина оказалась зажата в машине и погибла из-за ДТП в Ленобласти

Москва25 июл Вести.В Приозерском районе Ленобласти столкнулись два легковых автомобиля Nissan Almera и Mitsubish, в аварии погибла женщина. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в MAX.

Трагедия произошла на 90-м км Новоприозерского шоссе, недалеко от поселка Мельничный ручей. К месту происшествия прибыли полицейские, медики и пожарные. Водителя Mitsubishi увезли в больницу еще до приезда последних.

Водитель Nissan Almera — женщина — оказалась зажата в машине, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали ее. К сожалению, она скончалась говорится в сообщении

В МЧС напомнили о необходимость соблюдать скоростной режим и дистанцию, пристегиваться и не отвлекаться за рулем.