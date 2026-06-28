В столкновении двух легковушек в Свердловской области погибла женщина В Свердловской области столкнулись два автомобиля, погибла пассажирка

Москва28 июн Вести.На 38-м километре автодороги Артемовский – Зайково в Свердловской области произошло ДТП, в котором погибла женщина, сообщает региональная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

По предварительным данным, автомобиль Opel Astra под управлением 37-летнего водителя, следовавший в сторону Ирбита, выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW, за рулем которого находилась 42-летняя женщина. Пассажирка Opel, 44-летняя жительница Тюмени, от полученных травм скончалась на месте. Водители обоих машин с травмами госпитализированы в Артемовскую районную больницу.

Водитель BMW пояснила сотрудникам Госавтоинспекции, что автомобиль Opel выехал на встречную полосу неожиданно. По ее словам, маневра обгона или объезда препятствий водитель Opel не совершал. Избежать столкновения не удалось. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности отмечается в публикации

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.