В ДТП на трассе в Омской области погибла женщина, пострадали двое детей

В Омской области в ДТП с фурой погибла женщина, две девочки госпитализированы В ДТП на трассе в Омской области погибла женщина, пострадали двое детей

Москва26 июл Вести.В Омской области на трассе Тюмень - Омск произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщило УМВД РФ по Омской области на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась на 454 километре автодороги. По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем Renault Sandero выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo.

Водитель легковушки погибла на месте. Ее пассажирки - две девочки 2020 и 2022 годов рождения - госпитализированы.

Сегодня около 16.00 часов в дежурную часть МО МВД России "Тюкалинский" поступило сообщение о ДТП на автодороге Тюмень - Омск… В результате автоаварии водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия говорится в публикации

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.