Москва26 июлВести.В Омской области на трассе Тюмень - Омск произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщило УМВД РФ по Омской области на платформе MAX.
Отмечается, что авария случилась на 454 километре автодороги. По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулем Renault Sandero выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Volvo.
Водитель легковушки погибла на месте. Ее пассажирки - две девочки 2020 и 2022 годов рождения - госпитализированы.
Сегодня около 16.00 часов в дежурную часть МО МВД России "Тюкалинский" поступило сообщение о ДТП на автодороге Тюмень - Омск… В результате автоаварии водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествияговорится в публикации
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.