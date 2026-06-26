Восьмилетняя девочка погибла в ДТП с фурой в Свердловской области

На трассе Екатеринбург - Тюмень в ДТП с фурой погибла 8-летняя девочка Восьмилетняя девочка погибла в ДТП с фурой в Свердловской области

Москва26 июн Вести.На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области произошло смертельное ДТП. Погибла 8-летняя пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона на платформе MAX.

Отмечается, что авария случилась на 78-м километре трассы в Богдановичском районе.

По предварительным данным, 35-летний житель Тюмени за рулем Kia Rio возвращался с отдыха с озера Увильды. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Камаз" под управлением 48-летнего водителя из Липецкой области. От удара восьмилетняя девочка, находившаяся в легковушке, скончалась на месте.

В результате столкновения находившаяся в зоне удара восьмилетняя пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия говорится в публикации

Отца ребенка госпитализировали. Мать девочки ехала сзади в другой машине, сейчас она находится в шоковом состоянии. Водитель фуры не пострадал.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе условия перевозки ребёнка.

В районе аварии введено временное ограничение движения.