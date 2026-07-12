В Нижнем Тагиле завели дело по факту гибели девочки под колесами мусоровоза

В Нижнем Тагиле мусоровоз задавил 4-летнюю девочку В Нижнем Тагиле завели дело по факту гибели девочки под колесами мусоровоза

Москва12 июл Вести.В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетней девочки в результате ДТП, сообщает СУ СК России по Свердловской области в мессенджере MAX.

12 июля в районе Лисогорской улицы в Нижнем Тагиле водитель мусоровоза "Камаз" наехал на 4-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. От полученных травм девочка скончалась в автомобиле скорой помощи.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 238, 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) отмечается в публикации

Сотрудники СК осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, назначили комплекс необходимых экспертиз. Расследование продолжается.