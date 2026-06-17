Москва17 июнВести.Прокуратура Ставропольского края организована проверка по факту смертельного ДТП в Кировском округе. Об этом ведомство сообщает в MAX.
По предварительной информации, днем 17 июня в городе Новопавловске произошло столкновение легкового автомобиля "Нива" и электровелосипеда, на котором ехала несовершеннолетняя.
В результате происшествия 15-летняя девушка погиблаговорится в сообщении
В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальных действий по факту происшествия.