В Химках водитель грузового Volkswagen насмерть задавил школьницу В подмосковных Химках грузовик насмерть сбил 11-летнюю девочку

Москва29 мая Вести.В городском округе Химки грузовой автомобиль насмерть сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области на платформе MAX.

Подмосковными полицейскими по факту гибели в результате ДТП несовершеннолетней девочки в г.о. Химки возбуждено уголовное дело говорится в публикации ГУ МВД

Отмечается, что трагедия произошла на автодороге Пикино – Поярково – Мышецкое в 10.00 в четверг, 28 мая. Водитель 1962 года рождения за рулем грузового Volkswagen совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

Девочка позже скончалась в машине скорой помощи от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).