Москва29 маяВести.В городском округе Химки грузовой автомобиль насмерть сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области на платформе MAX.
Подмосковными полицейскими по факту гибели в результате ДТП несовершеннолетней девочки в г.о. Химки возбуждено уголовное делоговорится в публикации ГУ МВД
Отмечается, что трагедия произошла на автодороге Пикино – Поярково – Мышецкое в 10.00 в четверг, 28 мая. Водитель 1962 года рождения за рулем грузового Volkswagen совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.
Девочка позже скончалась в машине скорой помощи от полученных травм.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).