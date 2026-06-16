В Подмосковье дело о гибели ребенка в ДТП передано в суд

Уголовное дело о гибели 5-летней девочки в Балашихе направлено в суд В Подмосковье дело о гибели ребенка в ДТП передано в суд

Москва16 июн Вести.Уголовное дело о ДТП в Балашихе, в результате которого погибла пятилетняя девочка, направлено в суд. Об этом сообщает подмосковная прокуратура.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

27 января 2026 года обвиняемый ехал на машине "Форд Фокус" и не уступил дорогу пешеходам, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому переходу. Он наехал на детские санки, в которых сидела девочка. В результате ДТП она получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный городской суд для рассмотрения по существу.