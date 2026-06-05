Москва5 июнВести.Полиция возбудила уголовное дело на водителя, который насмерть сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Твери. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Отмечается, что следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении водителя под стражу.
Специализированным следственным отделом УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)говорится в сообщении
По информации ведомства, 42-летний водитель Hyundai Elantra наехал на девочку, которая переходила дорогу в сопровождении мамы по нерегулируемому пешеходном переходу на улице 1-я Суворова. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался.