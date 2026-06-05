На водителя, насмерть сбившего ребенка в Твери, возбудили дело

В Твери полиция возбудила дело после гибели ребенка в ДТП На водителя, насмерть сбившего ребенка в Твери, возбудили дело

Москва5 июн Вести.Полиция возбудила уголовное дело на водителя, который насмерть сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Твери. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Отмечается, что следователи будут ходатайствовать перед судом о заключении водителя под стражу.

Специализированным следственным отделом УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении

По информации ведомства, 42-летний водитель Hyundai Elantra наехал на девочку, которая переходила дорогу в сопровождении мамы по нерегулируемому пешеходном переходу на улице 1-я Суворова. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался.