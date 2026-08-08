В Иркутской области в ДТП погибла девочка 5 лет, ее 6-летняя сестра пострадала

В Иркутской области произошла смертельная авария с участием двух детей В Иркутской области в ДТП погибла девочка 5 лет, ее 6-летняя сестра пострадала

Москва8 авг Вести.В Тулунском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием двух детей. Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент случился в деревне Владимировка ночью 8 августа. По предварительным данным, водитель за рулем Toyota Raum не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Пятилетняя пассажирка погибла на месте, шестилетняя девочка получила тяжелые травмы. Сама водитель – мать девочек – отделалась незначительными повреждениями.

Около 03.17 08.08.2026 водитель автомобиля "Тойота Раум", двигаясь по ул. Березовой деревни Владимировка Тулунского района, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП погибла ее 5-летняя и серьезно пострадала 6-летняя дочь говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

Прокуратура контролирует ход расследования и проверочных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Устанавливаются все обстоятельства ЧП.