Пострадавшие в ДТП на трассе Омск - Тюмень девушки остаются в тяжелом состоянии

Врачи рассказали о состоянии девушек, пострадавших в ДТП на трассе Омск - Тюмень Пострадавшие в ДТП на трассе Омск - Тюмень девушки остаются в тяжелом состоянии

Москва3 июл Вести.Девушки, которые пострадали в аварии на трассе Омск - Тюмень, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ИС "Вести" сообщили в региональном минздраве.

Одну из пострадавших сразу же транспортировали в одно из городских многопрофильных учреждений, другая была прооперирована в стационаре Тюкалинской ЦРБ. Сегодня она будет переведена в Омск санавиацией уточняется в сообщении

Утром 3 июля водитель грузового автомобиля "Вольво" столкнулся со стоящим легковым автомобилем "ГАЗ", который врезался в "Фольксваген". Тот, в свою очередь, столкнулся со стоящим впереди прицепом большегруза. Произошло возгорание автомобилей. Девушки 2007 и 2009 годов рождения, пассажирки "Фольксвагена", получили травмы и были госпитализированы. Проводится проверка.