Москва18 июнВести.Пассажирка иномарки погибла в перевернувшемся легковом автомобиле в Калининградской области, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
По оперативной информации, на 12 км трассы Зеленоградск — Морское водитель иномарки на прямом участке съехал с дороги вправо, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП пассажирка 1976 года рождения скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощиотмечается в сообщении
Инспекторы устанавливаются все обстоятельства произошедшего.