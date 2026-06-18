ГАИ: пассажирка погибла в результате ДТП с иномаркой в Калининградской области

Один человек погиб в результате дорожной аварии в Калининградской области ГАИ: пассажирка погибла в результате ДТП с иномаркой в Калининградской области

Москва18 июн Вести.Пассажирка иномарки погибла в перевернувшемся легковом автомобиле в Калининградской области, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

По оперативной информации, на 12 км трассы Зеленоградск — Морское водитель иномарки на прямом участке съехал с дороги вправо, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пассажирка 1976 года рождения скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи отмечается в сообщении

Инспекторы устанавливаются все обстоятельства произошедшего.