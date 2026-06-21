Иномарка вылетела с дороги при обгоне фуры в Калининградской области

В Калининградской области автомобиль вылетел с дороги после обгона фуры Иномарка вылетела с дороги при обгоне фуры в Калининградской области

Москва21 июн Вести.В районе поселка Дальнее Калининградской области произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen, который при попытке обгона фуры MAH вылетел с дороги. Пострадала пассажирка легкового автомобиля, сообщает ГАИ по региону.

Происшествие случилось 21 июня.

В результате ДТП пассажирка 2008 года рождения автомобиля Volkswagen с телесными повреждениями направлена в медицинское учреждение написано в канале ведомства в MAX

В настоящее время на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства произошедшего.