Москва21 июнВести.В районе поселка Дальнее Калининградской области произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen, который при попытке обгона фуры MAH вылетел с дороги. Пострадала пассажирка легкового автомобиля, сообщает ГАИ по региону.
Происшествие случилось 21 июня.
В результате ДТП пассажирка 2008 года рождения автомобиля Volkswagen с телесными повреждениями направлена в медицинское учреждениенаписано в канале ведомства в MAX
В настоящее время на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства произошедшего.