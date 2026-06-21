Один человек пострадал в ДТП двух иномарок и фуры в Калининграде

В Калининграде произошло массовое ДТП, один человек пострадал Один человек пострадал в ДТП двух иномарок и фуры в Калининграде

Москва21 июн Вести.В городе Калининграде произошло ДТП с участием двух автомобилей и фуры. Один человек в результате столкновения пострадал, сообщает ГАИ Калининградской области.

Авария произошла на улице Совхозной утром воскресенья. Столкнулись две машины Renault и автомобиль "Фотон" с полуприцепом.

В результате ДТП пассажир автомобиля Renault получила телесные повреждения написано в сообщении госавтоинспекции

Пострадавшая была направлена в медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.