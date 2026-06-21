Москва21 июнВести.В городе Калининграде произошло ДТП с участием двух автомобилей и фуры. Один человек в результате столкновения пострадал, сообщает ГАИ Калининградской области.
Авария произошла на улице Совхозной утром воскресенья. Столкнулись две машины Renault и автомобиль "Фотон" с полуприцепом.
В результате ДТП пассажир автомобиля Renault получила телесные повреждениянаписано в сообщении госавтоинспекции
Пострадавшая была направлена в медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.