Одна женщина пострадала в аварии двух легковушек в Калининградской области

В Калининградской области столкнулись две иномарки, пострадала пассажирка Одна женщина пострадала в аварии двух легковушек в Калининградской области

Москва16 июн Вести.На 116-м километре автодороги Калининград – граница с Литовской Республикой произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна женщина пострадала, сообщает ГАИ по Калининградской области.

Авария произошла 16 июня 2026 года в Гусевском районе региона. Столкнулись Renault и Opel.

В результате ДТП пассажирка автомобиля Opel получила телесные повреждения и направлена в медицинское учреждение написано в Telegram-канале ГАИ

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведется установление всех обстоятельств аварии.