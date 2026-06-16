Москва16 июнВести.На 116-м километре автодороги Калининград – граница с Литовской Республикой произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна женщина пострадала, сообщает ГАИ по Калининградской области.
Авария произошла 16 июня 2026 года в Гусевском районе региона. Столкнулись Renault и Opel.
В результате ДТП пассажирка автомобиля Opel получила телесные повреждения и направлена в медицинское учреждениенаписано в Telegram-канале ГАИ
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции ведется установление всех обстоятельств аварии.