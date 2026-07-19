Москва19 июлВести.В Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает МВД по региону.
Согласно предварительной информации, трагедия случилась около 14.15 по московскому времени вблизи села Дубовка.
Мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель погибнаписано в публикации министерства
Сотрудники полиции проводят проверку и установление всех обстоятельств и причин происшествия.