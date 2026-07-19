Мужчина погиб после переворачивания автомобиля на дороге в Саратовской области

В Саратовской области перевернулась легковушка, погиб водитель Мужчина погиб после переворачивания автомобиля на дороге в Саратовской области

Москва19 июл Вести.В Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает МВД по региону.

Согласно предварительной информации, трагедия случилась около 14.15 по московскому времени вблизи села Дубовка.

Мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель погиб написано в публикации министерства

Сотрудники полиции проводят проверку и установление всех обстоятельств и причин происшествия.