Москва21 июнВести.В городе Балаково Саратовской области произошло смертельное ДТП, в котором Lada Priora врезалась в опору линии электропередач. Водитель погиб, сообщает региональное МВД.
ДТП произошло вечером воскресенья, 21 июня, вблизи одного из домов по улице Транспортной.
Мужчина 1975 года рождения, управляя автомашиной Lada Priora, в пути следования допустил наезд на опору ЛЭПсказано в MAX
В результате столкновения водитель погиб, находившийся в салоне авто пассажир был доставлен в медицинское учреждение.
Работающие на месте происшествия сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.