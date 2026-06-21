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В Саратовской области автомобиль врезался в опору ЛЭП, один человек погиб

Житель Саратовской области погиб при столкновении с опорой ЛЭП В Саратовской области автомобиль врезался в опору ЛЭП, один человек погиб

Москва21 июн Вести.В городе Балаково Саратовской области произошло смертельное ДТП, в котором Lada Priora врезалась в опору линии электропередач. Водитель погиб, сообщает региональное МВД.

ДТП произошло вечером воскресенья, 21 июня, вблизи одного из домов по улице Транспортной.

Мужчина 1975 года рождения, управляя автомашиной Lada Priora, в пути следования допустил наезд на опору ЛЭП сказано в MAX

В результате столкновения водитель погиб, находившийся в салоне авто пассажир был доставлен в медицинское учреждение.

Работающие на месте происшествия сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.