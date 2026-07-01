На Кубани автомобиль врезался в ЛЭП, два человека погибли

Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП на Кубани На Кубани автомобиль врезался в ЛЭП, два человека погибли

Москва1 июл Вести.В Краснодарском крае два человека погибли после того, как легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП. Подробности в MAX сообщила региональная полиция.

Авария произошла 30 июня около 22.40 в станице Новопокровской. 22-летний водитель за рулем "Лады Гранта" двигался по ул. Ленина и после превышения скорости движения съехал с дороги, врезавшись в опору ЛЭП.

Водитель и 48-летний пассажир погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Еще двое пассажиров - 24-летняя девушка и 5-летний ребенок с травмами доставлены в медучреждение говорится в сообщении

По факту ДТП начата проверка.